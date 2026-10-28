Mario Alberghini fue 15° en La Plata y destacó la evolución de su Torino

El piloto balcarceño disputó la novena fecha de la Clase B del Procar 4000 en el autódromo “Roberto Mouras”. Un trompo en la segunda vuelta de la final lo relegó en el clasificador, aunque valoró las mejoras en el motor y el rendimiento del auto.

Mario Alberghini formó parte de la novena fecha de la Clase B del Procar 4000, que se disputó el pasado fin de semana en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, con un parque de 23 unidades.

A bordo de su Torino, el piloto balcarceño realizó un balance positivo de su paso por el trazado platense, más allá de un inconveniente en el comienzo de la competencia final que le impidió pelear por un lugar entre los diez primeros.

Mejoras en el motor y un buen comienzo

Alberghini destacó el trabajo realizado sobre el auto, especialmente en el motor, y repasó el desarrollo de la actividad.

“Fue un saldo positivo, más allá del resultado final. Pudimos mejorar el motor, José Iaccarino hizo una planta impulsora nueva. Clasificamos en el puesto 13, salimos sextos en la serie y en la final venía décimo, cuando en la segunda vuelta hago un trompo, caí al puesto 19 y terminé 15°”, explicó.

Sobre el incidente que condicionó su desempeño, señaló que el equipo había realizado una modificación en el auto entre la serie y la final.

“Habíamos hecho un cambio de la serie a la final y me quedó con ida de cola el auto. Eso me sorprendió y tuve la suerte de que todos los que venían detrás me pudieron esquivar”, relató.

El trompo lo obligó a perder varias posiciones cuando se encontraba entre los diez primeros, una situación que lamentó teniendo en cuenta el potencial que había mostrado el Torino durante el fin de semana.

Con buenas expectativas para la última fecha

Alberghini consideró que el auto tenía condiciones para finalizar entre los diez mejores y remarcó la importancia de haber completado la competencia.

“Una lástima haber hecho un trompo porque el auto estaba para ubicarnos entre los diez primeros. En definitiva, pudimos llegar, seguimos sumando experiencia y trabajando para la última fecha. Sabemos que tenemos un buen auto y podemos revertir estos resultados”, sostuvo.

Asimismo, tuvo palabras de agradecimiento para todas las personas que colaboran con el proyecto deportivo y para su familia, por el acompañamiento y el apoyo que le permiten competir en la categoría.

Bava se quedó con la victoria

La competencia final de la Clase B del Procar 4000 tuvo como ganador a “Carli” Bava. El podio lo completaron Germán Pietranera, en el segundo lugar, y Santiago Pasquale, en la tercera posición.

La temporada se definirá con una doble fecha

El próximo compromiso del Procar 4000 será una doble fecha que marcará el cierre de la temporada 2026 y la definición del campeonato.

La actividad se desarrollará los días 27, 28 y 29 de noviembre, nuevamente en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, donde Alberghini buscará aprovechar el potencial de su Torino para cerrar el año con un resultado positivo.

Escribe Marcelo Urra para www.puntonueve.com.ar