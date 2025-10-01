Franco Antonetti Riquelme fue 14 en el Mundial ILCA Master

El timonel balcarceño Franco Antonetti Riquelme finalizó en el puesto 14 en el Campeonato Mundial ILCA Master 2025 en Formia, Italia, organizado por el Circolo Nautico Caposele.

El deportista compitió en el espejo de agua ubicado al sur de Italia que contó con la participación de 38 países y 455 navegantes.

“El campeonato se caracterizó por vientos de suaves a casi inexistentes, ya que estuvimos esperando muchas horas en el agua para que fueran suficientes para competir”, comentó.

Y agregó que “ese detalle claramente me condicionó, ya que siempre encuentro mi mejor versión cuando el viento es fuerte o está bien establecido. De todas maneras, luchamos toda la semana para terminar en el puesto 14, ya que empaté con Alemania el puesto 13 de la clasificación”.

El balcarceño lamentó las condiciones en que se desarrollaron las regatas porque aspiraba a terminar entre los diez del campeonato mundial, teniendo en cuenta que se había quedado con el triunfo en el Campeonato Mundial Ilca 6 -categoría AP- celebrado en Adelaida, Australia, el año pasado.

Sudamericano en familia

Franco estará presente en el campeonato sudamericano de la Clase Internacional J70 que involucra la participación de cinco personas y, por ende, se desarrolla en un barco más grande que el Ilca.

La actividad se llevará a cabo en Buenos Aires desde mañana y hasta el domingo inclusive. Allí competirá acompañado por su hermana y su madre, que serán parte de la tripulación.

El cronograma para Franco no se detiene. A fin de este mes y por primera vez después de más de 15 años se va a realizar el campeonato mundial de esta clase (J70) en Buenos Aires. Competirá entre el 24 y el 1 de noviembre.