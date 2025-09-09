Franco Peidón presente en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

El balcarceño Franco Peidón se presentará en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) que se desarrollarán por primera vez en el país.

El atleta competirá el próximo sábado, a las 16 horas, en los 1.500 metros, prueba a la que accedió gracias a sus recientes logros: bicampeón argentino y quinto puesto en el Sudamericano.

Lo hará en representación de la provincia de Buenos Aires en la pista ubicada en la ciudad de Rosario, la cual será la sede central del certamen, ya que contará con dos subsedes ubicadas en Santa Fe y Rafaela. Será el mismo formato que tendrán los Juegos Sudamericanos (Odesur) 2026.