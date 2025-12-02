Franco Riquelme Antonetti se consagró campeón argentino

El timonel Franco Riquelme Antonetti revalidó la buena performance que viene atravesando a lo largo del año y se quedó con un título nacional.

Después de tres días de regatas con nueve pruebas programadas finalizó el campeonato argentino de la Clase Olímpica Ilca 7 que se desarrolló en la laguna de Mar Chiquita, Córdoba.

Franco pudo imponerse en su categoría y alcanzar el título de Campeón Argentino. Ese resultado le valió para ocupar el sexto lugar en la clasificación general.

“El campeonato fue de alto nivel, ya que competís con los que buscan ser olímpicos en esta clase, que es la más exigente por el nivel y la cantidad de participantes. Contento por lo prolijo y la velocidad que tuve en todo el campeonato y sin cometer grandes errores”, comentó luego de su experiencia en aguas mediterráneas.

Sudamericano

El deportista balcarceño estará participando el próximo fin de semana del campeonato sudamericano Ilca que se estará desarrollando en Montevideo, Uruguay, organizo por el Yacht Club Uruguayo y la Asociación Uruguaya de Láser.