Franco Sotelo peleará en La Plata

El boxeador balcarceño Franco Sotelo afrontará este fin de semana un nuevo y exigente compromiso deportivo, al enfrentarse a un rival de amplia trayectoria en el marco de la pelea estelar de la velada.

El “Principito” subirá al ring este sábado en el Club Estrella del Sur de la ciudad de La Plata, donde se medirá con Lucas “El Chino” Arias, quien llega al combate con un invicto de cinco presentaciones.

El duelo, correspondiente a la categoría Ligero, está pactado a cuatro rounds de tres minutos cada uno.

Sotelo manifestó su confianza en la preparación y el entrenamiento realizado, aunque reconoció que enfrentará a un adversario de gran experiencia y con el plus de pelear ante su público, en el barrio platense de “Los Hornos”.