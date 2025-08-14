Fue presentado el Primer Encuentro Surero, que se realizará en la Casa del Bicentenario el viernes 22, desde la hora 21 y el sábado 23, a partir de las 20.

La actividad estará organizada por la Subsecretaría de Cultura y Educación, en el marco de la celebración por los 160 años del Partido de Balcarce, habiendo sido declarada de Interés Municipal.

Su titular, César De Gerónimo, dijo que la intención es “acercar a la gente estas tradiciones que tenemos en este lado del país y en esta parte de la provincia de Buenos Aires. Una identidad de la que tenemos que estar orgullosos, por eso queremos reafirmarlo con este encuentro, en el que habrá música, danzas propias de esta región y un poco de docencia en cuánto a cuáles son las vestimentas que se usaban en esos momentos y los orígenes de las danzas, entre otros aspectos”.

Participarán Marcelo Giménez, Pablo Lobato, Ezequiel Méndez, Daniel Bazán, Diego González, Facundo Picone y agrupaciones folclóricas como el Taller de Danzas Nativas, Aires del Alma, Querencia de mi sentir, Peña La Pulpera, Estampa Criolla, Sonkoy Manta, Centro Tradicionalista, Ballet Los Amigos, Abriendo Huellas y Andanzas.

Será con acceso libre y gratuito, participando también con su buffet la Sociedad de Protección a la Infancia, con venta de empanadas y tortas fritas.

“Queremos agradecer a ‘Dippy’ este espacio que le da a nuestros ritmos, nuestras danzas folclóricas de la provincia de Buenos Aires, que son tan ricas y que por momentos están un poco olvidadas. Muy contentos de formar parte de todo esto, de compartir con Facundo Picone, uno de los grandes referentes que tenemos hoy de nuestra música”, señaló Marcelo Giménez, quien será uno de los protagonistas de la programación.