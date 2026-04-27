Se postergó actividad por el “Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil”

La Secretaría de Desarrollo Social dio a conocer que la jornada prevista para este lunes, en el contexto de las acciones de concientización por el “Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil”, ha sido pospuesta.

Si bien se contemplaba el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela Primaria N° 1 “Domingo Faustino Sarmiento” como locación alternativa frente a condiciones climáticas adversas, los pronósticos meteorológicos actuales indican que el tiempo no será favorable. En consecuencia, y tras una evaluación conjunta con las autoridades del ámbito educativo, se ha resuelto priorizar el bienestar de los estudiantes.

Esta decisión se fundamenta en la complejidad que representa el traslado de los alumnos desde los diversos establecimientos de enseñanza hacia el lugar del encuentro bajo condiciones climáticas de inestabilidad. El objetivo primordial es evitar riesgos innecesarios y garantizar una participación segura y plena de toda la comunidad educativa.

La nueva fecha de realización será debidamente informada a través de los canales institucionales.