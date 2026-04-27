La lluvia bendijo otra victoria de Dimuro

El piloto balcarceño Juan Esteban Dimuro volvió a destacarse este domingo al conseguir su segunda victoria en el Turismo Special de la Costa, en una jornada marcada por condiciones climáticas adversas.

La actividad comenzó con una primera final en la que Dimuro finalizó en la segunda posición, por detrás de Nahuel Morón. Sin embargo, en la siguiente competencia, y con la pista completamente mojada, el representante de Balcarce mostró toda su capacidad para manejar en condiciones difíciles y se quedó con un valioso triunfo.

Con una conducción sólida, inteligente y aprovechando el momento justo para saltar a la punta, Dimuro logró marcar diferencias y consolidar un resultado que le permite escalar a lo más alto del campeonato.

“Estoy muy feliz con el rendimiento del auto. Hay un grupo hermoso detrás de este sueño. Solo tengo palabras de agradecimiento”, expresó el piloto tras la victoria.

De esta manera, Dimuro no solo sumó un nuevo éxito en la temporada, sino que además se posiciona como firme candidato en la lucha por el título dentro de la competitiva categoría.