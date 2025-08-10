Fútbol: Domingo de empates

Este domingo se completó la fecha número 13 del Torneo Oficial que organiza la Liga Balcarceña de Fútbol.
En el estadio Municipal se disputó el clásico «chacarero», entre Atlético San Agustín y Los Pinos, el cual terminó igualado 1 a 1. Por otra parte, en el estadio «Antonio Cerono», el «Tricolor» igualó 1 a 1 con los Patos FC.
Tabla de posiciones
- Boca Juniors: 25
- Ferroviarios: 23
- Los Patos FC: 23
- Racing FC: 20
- Sportivo Trabajo Mitre: 19
- Amigos Unidos: 19
- FC Agrarias: 17
- Atlético San Agustín: 14
- Atlético San Manuel: 10
- Deportivo Los Pinos: 6
- San Lorenzo: 2
Próxima fecha – Se jugará en sábado 16, debido a la festividad del Día del Niño el domingo.
Sportivo Trabajo Mitre – Ferroviarios
Racing FC – Los Patos FC
Amigos Unidos – Boca Juniors
Atlético San Manuel – FC Agrarias
San Lorenzo – Atlético San Agustín
Libre: Deportivo Los Pinos