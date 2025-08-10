Fútbol: Domingo de empates

Este domingo se completó la fecha número 13 del Torneo Oficial que organiza la Liga Balcarceña de Fútbol.

En el estadio Municipal se disputó el clásico «chacarero», entre Atlético San Agustín y Los Pinos, el cual terminó igualado 1 a 1. Por otra parte, en el estadio «Antonio Cerono», el «Tricolor» igualó 1 a 1 con los Patos FC.

Tabla de posiciones

Boca Juniors: 25 Ferroviarios: 23 Los Patos FC: 23 Racing FC: 20 Sportivo Trabajo Mitre: 19 Amigos Unidos: 19 FC Agrarias: 17 Atlético San Agustín: 14 Atlético San Manuel: 10 Deportivo Los Pinos: 6 San Lorenzo: 2

Próxima fecha – Se jugará en sábado 16, debido a la festividad del Día del Niño el domingo.

Sportivo Trabajo Mitre – Ferroviarios

Racing FC – Los Patos FC

Amigos Unidos – Boca Juniors

Atlético San Manuel – FC Agrarias

San Lorenzo – Atlético San Agustín

Libre: Deportivo Los Pinos