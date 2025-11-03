Fútbol: En la fecha 20 ganaron Racing, San Manuel y Los Patos FC

Este fin de semana se disputó la 20ª fecha del Torneo Oficial 2025 – Copa “Centenario Club Atlético San Agustín”, organizada por la Liga Balcarceña de Fútbol.
En la jornada del sábado, FC Agrarias y Deportivo Los Pinos empataron 1 a 1 en el Club Teléfonos. Por su parte, Atlético San Manuel superó como local a San Lorenzo por 7 a 0.
El domingo, Los Patos FC venció en su cancha 2 a 0 a Atlético San Agustín. En el estadio “Néstor Fabrizzi”, Boca Juniors y Ferroviarios igualaron 1 a 1. Finalmente, en la cancha “Juan Carlos Gentile”, Racing FC se impuso 3 a 0 ante Sportivo Trabajo Mitre.
Tabla de posiciones
Racing FC 39
Los Patos FC 36
Boca Juniors 33
Ferroviarios 31
Sportivo Trabajo Mitre 28
FC Agrarias 28
Amigos Unidos 27
Atlético San Agustín 20
Atlético San Manuel 16
Deportivo Los Pinos 13
San Lorenzo 3
Próxima fecha
San Lorenzo – FC Agrarias
Deportivo Los Pinos – Los Patos FC
Sportivo Trabajo Mitre – Atlético San Manuel
Atlético San Agustín – Boca Juniors
Amigos Unidos – Racing FC
Libre: Ferroviarios