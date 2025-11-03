Fútbol: En la fecha 20 ganaron Racing, San Manuel y Los Patos FC

Este fin de semana se disputó la 20ª fecha del Torneo Oficial 2025 – Copa “Centenario Club Atlético San Agustín”, organizada por la Liga Balcarceña de Fútbol.

En la jornada del sábado, FC Agrarias y Deportivo Los Pinos empataron 1 a 1 en el Club Teléfonos. Por su parte, Atlético San Manuel superó como local a San Lorenzo por 7 a 0.

El domingo, Los Patos FC venció en su cancha 2 a 0 a Atlético San Agustín. En el estadio “Néstor Fabrizzi”, Boca Juniors y Ferroviarios igualaron 1 a 1. Finalmente, en la cancha “Juan Carlos Gentile”, Racing FC se impuso 3 a 0 ante Sportivo Trabajo Mitre.

Tabla de posiciones

Racing FC 39

Los Patos FC 36

Boca Juniors 33

Ferroviarios 31

Sportivo Trabajo Mitre 28

FC Agrarias 28

Amigos Unidos 27

Atlético San Agustín 20

Atlético San Manuel 16

Deportivo Los Pinos 13

San Lorenzo 3

Próxima fecha

San Lorenzo – FC Agrarias

Deportivo Los Pinos – Los Patos FC

Sportivo Trabajo Mitre – Atlético San Manuel

Atlético San Agustín – Boca Juniors

Amigos Unidos – Racing FC

Libre: Ferroviarios