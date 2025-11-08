Fútbol: Racing se quedó con la Fase Regular

Este sábado se disputó la primera parte de la fecha 21 —décima de las revanchas— del Torneo Oficial 2025 “Copa Centenario Club Atlético San Agustín”, que organiza la Liga Balcarceña de Fútbol.

En los distintos escenarios de la ciudad se registraron los siguientes resultados: en el Club Teléfonos, Los Patos FC venció 4 a 0 a Deportivo Los Pinos; en la cancha de Los Patos, Atlético San Manuel superó 5 a 4 a Sportivo Trabajo Mitre; en el Estadio Municipal “Gral. Balcarce”, Boca Juniors derrotó 2 a 1 a Atlético San Agustín; y en la cancha Antonio Cerono, Racing FC se impuso 1 a 0 ante Amigos Unidos.

Con este último resultado, Racing FC se consagró ganador de la Fase Regular del certamen y aseguró su lugar en la Final Anual.

La fecha se completará este domingo con el encuentro entre San Lorenzo y FC Agrarias, que jugarán desde las 14 en la cancha “Juan Carlos Gentile”.

Tabla de posiciones:

Racing FC, 42 (ganador de la Fase Regular)

Los Patos FC, 39

Boca Juniors, 36

Ferroviarios, 31

Sportivo Trabajo Mitre, 28

FC Agrarias, 28

Amigos Unidos, 27

Atlético San Agustín, 20

Atlético San Manuel, 19

Deportivo Los Pinos, 13

San Lorenzo, 3