Fútbol: se jugaron partidos de la 3ra. fecha

Este sábado se disputó la primera parte de los encuentros correspondientes a la tercera fecha de la fase Clausura del Torneo Oficial 2026, denominado “75º aniversario de Bomberos Voluntarios de Balcarce”, organizado por la Liga Balcarceña de Fútbol y que pone en juego la Copa Challenger “Alejandro ‘Cucho’ Mascareño”.

En las categorías Primera División, Femenino y Reserva, los resultados registrados en los distintos escenarios fueron los siguientes:

En el “Antonio Cerono”, Amigos Unidos venció 2-1 a Los Patos FC en Primera División y por el mismo resultado en el Femenino, mientras que en Reserva igualaron 0-0.

En el Club Teléfonos, San Lorenzo cayó 3-1 ante Racing FC en Primera División, ganó 2-1 en el Femenino y perdió 7-0 en Reserva.

En el “Juan Carlos Gentile”, Atlético San Agustín superó 2-1 a FC Agrarias en Primera División y goleó 8-1 en el Femenino, mientras que en Reserva cayó 1-0.

En la cancha de San Manuel, el conjunto local derrotó 5-2 a Deportivo Los Pinos tanto en Primera División como en Reserva. Por su parte, el encuentro del Femenino se disputará este domingo, a las 16 hs, en el mismo escenario.

En el “Néstor Fabrizzi”, Boca Juniors venció 1-0 a Sportivo Trabajo Mitre en Primera División y 3-0 en el Femenino, mientras que en Reserva igualaron 3-3.

En el Estadio Municipal “General Balcarce”, River Balcarce perdió 3-0 ante Ferroviarios en Primera División, 1-0 en el Femenino y 11-0 en Reserva.

Próximos partidos (4ª fecha)

Sportivo Trabajo Mitre – Atlético San Manuel

Boca Juniors – Deportivo Los Pinos

Amigos Unidos – Ferroviarios

River Balcarce – Los Patos FC

Racing FC – Atlético San Agustín

San Lorenzo – FC Agrarias

Los días y horarios de los encuentros serán confirmados durante la semana.