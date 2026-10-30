La Escuela Primaria Nº 10 presentó su proyecto “Manos en la Tierra”

La jornada contó con la participación de la Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales del municipio, además de representantes de distintas instituciones que acompañaron la iniciativa, orientada a promover la educación ambiental, el trabajo colaborativo y el fortalecimiento de los vínculos comunitarios.

Durante la presentación, la directora del establecimiento, Ana Bernal, repasó la historia y el crecimiento del proyecto, que comenzó con un grupo de alumnos de sexto año y progresivamente incorporó a estudiantes de primero a sexto.

“Hoy celebramos el crecimiento de un proyecto que fue construyéndose con compromiso, esfuerzo, entusiasmo y, sobre todo, con el trabajo de muchas manos”, expresó.

Asimismo, destacó que la huerta trascendió las tareas de siembra y cosecha para convertirse en “una verdadera construcción colectiva”, con la participación de estudiantes, docentes y distintas personas que contribuyen a su desarrollo.

En ese sentido, Bernal subrayó que la experiencia permite trabajar valores como el respeto, la escucha, la responsabilidad compartida y la convivencia, al tiempo que fortalece la identidad institucional. También resaltó la importancia de abrir las puertas de la escuela para establecer vínculos con otras entidades e intercambiar conocimientos.

Articulación con otras instituciones

Por su parte, la inspectora jefa distrital de Enseñanza, Juana Benítez, valoró el alcance de la propuesta y señaló que su importancia va más allá del contacto con la tierra y las semillas.

“No es solamente la huerta, es el trabajo colaborativo, lo que implica con las familias, el compromiso de todos los alumnos y la articulación que han realizado”, manifestó.

Además, hizo hincapié en la relación del proyecto con la identidad agropecuaria de Balcarce y destacó la participación de organismos como el INTA, la Facultad de Ciencias Agrarias y el área municipal de Ambiente.

Educación y conciencia ambiental

En representación de la Dirección de Espacios Públicos, Ambiente y Servicios Generales, Santiago Garrido destacó el acompañamiento del municipio a las instituciones educativas y la importancia de generar espacios de formación y concientización ambiental desde edades tempranas.

“Esto es un claro ejemplo de que la educación ambiental no es solamente plantar un árbol o una semilla, sino que es un trabajo entre las instituciones educativas y la comunidad”, sostuvo.

En esa línea, remarcó la articulación permanente con la Jefatura Distrital y el compromiso de continuar acompañando este tipo de experiencias.

La primera edición de “Manos en la Tierra” permitió compartir el trabajo realizado por la comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº 10 y poner en valor la huerta escolar como un espacio de aprendizaje, participación y construcción de vínculos, donde la educación ambiental se integra con la convivencia y la identidad institucional.