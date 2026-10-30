Lourdes “Lulo” Kazimurczyk llevó la pastelería nórdica a la Fiesta Nacional del Postre

En el marco de las propuestas gastronómicas de la 22ª edición de la Fiesta Nacional del Postre, el escenario principal recibió esta tarde a la reconocida chef pastelera y heladera de Buenos Aires, Lourdes Kazimurczyk, conocida popularmente como “Lulo”.

Durante una clase magistral de cocina en vivo, la especialista presentó su proyecto LULO, centrado en la pastelería nórdica o escandinava, una propuesta que adapta las técnicas tradicionales del norte de Europa a los ingredientes locales y de estación.

La iniciativa se caracteriza por reemplazar los productos importados por alternativas de cercanía, con el objetivo de combinar las técnicas de esta tradición gastronómica con los recursos disponibles en cada región.

En esta oportunidad, Lulo elaboró en vivo un rol de cardamomo, una pieza clásica de la repostería escandinava que despertó el interés del público presente.

La actividad formó parte de la programación gastronómica de la Fiesta Nacional del Postre, que se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural de Balcarce y reúne a vecinos y visitantes en torno a distintas propuestas culinarias.