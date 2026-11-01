Un menor fue aprehendido tras intentar robar una moto y escapar por los techos de viviendas

Un adolescente fue aprehendido durante la madrugada de este domingo en Balcarce, luego de intentar sustraer una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Estación de Policía Comunal, que logró interceptarlo después de una persecución por los techos de viviendas linderas.

El hecho se registró alrededor de las 5:40, cuando el Centro Operativo de Monitoreo (COM) recibió un llamado que alertaba sobre un intento de robo en calle 15, entre 24 y 26.

Según se informó, un hombre denunció que un sujeto había intentado llevarse su motocicleta, desplazándola algunos metros y forzando el tambor de arranque. El sospechoso, que vestía ropa oscura, abandonó el rodado al advertir la presencia del propietario y escapó en dirección a una obra en construcción de varios pisos.

Al ingresar al lugar, el personal policial constató que el individuo intentaba ocultarse. Al verse cercado, se arrojó desde la construcción hacia los techos de las viviendas linderas.

Con autorización de los vecinos, los efectivos continuaron el operativo por los patios y techos de las propiedades, hasta lograr su aprehensión en inmediaciones de calle 26, entre 15 y 13. Durante el procedimiento, el joven adoptó una actitud hostil y agredió al personal policial.

Posteriormente, al ser identificado, se constató que se trataba de un menor de edad. Debido a que manifestaba dolencias, fue trasladado en una ambulancia al Hospital Municipal.

El magistrado interviniente, doctor Martínez Soto, avaló el procedimiento policial y dispuso la notificación de la formación de una causa por el delito correspondiente. Asimismo, ordenó su posterior libertad en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal, con la obligación de comparecer por sus propios medios ante la sede judicial durante la jornada del lunes.

Desde la Policía se indicó que el adolescente cuenta con antecedentes por hechos delictivos de similares características.