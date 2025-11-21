Fútbol: Si no hay campeón anual, los torneos terminarían en enero

El campeonato de Primera División Masculino y el Femenino podrían extenderse hasta enero en caso de que sea necesario disputar las finales anuales. Así lo explicó el presidente de la Liga Balcarceña de Fútbol, Héctor Strático, en declaraciones a Radio 100.9, donde señaló que las constantes lluvias complicaron el normal desarrollo de los torneos.

Sin embargo, existe una excepción: si los ganadores de la Fase Regular —Racing FC en el masculino y San Agustín en el femenino— también se imponen en los Play Off, la temporada podría concluir antes de fin de año.

“Tuvimos muchos fines de semana con lluvia que nos obligó a suspender la actividad. Hoy deberíamos haber terminado el campeonato. Pero si se define en enero, no será la primera vez”, señaló Strático.

Por otra parte, desde la Liga confirmaron un aumento en el valor de las entradas debido al incremento de los costos operativos de cada fecha, que incluyen árbitros, Policía, traslados y otros gastos. A partir de ahora, la entrada general costará $8.000, los menores abonarán $2.000 y los vehículos también $2.000.