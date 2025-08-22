Fútbol suspendido este fin de semana La Liga Balcarceña de Fútbol junto a los delegados de los clubes, determinaron la suspensión de la fecha 15 en virtud de las adversas condiciones del clima. En esta oportunidad, solo se jugará el fútbol de salón. Comparte esto: Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Facebook Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva) X Me gusta esto:Me gusta Cargando... 22 agosto, 2025 0 11 La Ciudad Se recambian líneas de preensamblado Ariel - 22 agosto, 2025 Agropecuario Presentación oficial del 2° Congreso Internacional de Almacenamiento de Granos en Silo Bolsa Ariel - 22 agosto, 2025 Interés General Visita del Club Alfa Romeo al Museo Fangio Interés General El STM cuestionó al Ejecutivo por la demora en la renovación del Convenio Colectivo de Trabajo Policiales Adelanto: Ariel Troncoso vuelve a la cárcel Deportes Thiara López y Thiago Ponce Moreno a la final provincial Política El bacheo duró dos meses: quejas de vecinos @puntonuevebalcarce 5.633 Seguidores Seguir