10.3 C
Balcarce
viernes 22, agosto, 2025
Fútbol suspendido este fin de semana

La Liga Balcarceña de Fútbol junto a los delegados de los clubes, determinaron la suspensión de la fecha 15 en virtud de las adversas condiciones del clima.

En esta oportunidad, solo se jugará el fútbol de salón.

