Gastón Gabilán presenta su Chevrolet para el Procar 4000

Llega el día tan esperado para el piloto balcarceño Gastón Gabilán. Luego de un intenso y sostenido trabajo para acondicionar su Chevrolet, este sábado 7 de febrero, a partir de las 20 horas, realizará la presentación oficial del auto con el que competirá en la temporada 2026 del Procar 4000.

El evento se llevará a cabo en Cheek’s Burguers, ubicado en la esquina de avenida Gonzales Chaves y calle 9, donde Gabilán estará acompañado por su equipo de competición y compartirá este momento especial con los amantes del automovilismo.

El experimentado piloto cuenta con una amplia trayectoria, con destacados pasos por el karting zonal, el automovilismo zonal, el TC Rioplatense y el TC Pista Mouras, entre otras categorías. Para este nuevo desafío decidió apoyarse en su padre, Jorge Gabilán, responsable del desarrollo y atención del motor, además de un grupo de colaboradores de la ciudad de Balcarce, encargados de la atención general del vehículo.

El Chevrolet, que competirá en la Clase B del Procar 4000, lucirá un flamante diseño, con predominio del color turquesa y vivos en negro, que será develado durante la presentación.

Invitación abierta al público

Gastón Gabilán y su equipo invitan a todos los aficionados al automovilismo a ser parte de este acontecimiento. La unidad estará en exhibición desde las 20 horas, frente al local comercial de Cheek’s Burguers.

En lo deportivo, el piloto señaló que el motor ya se encuentra armado, restando evaluarlo primero en el banco de pruebas y luego en pista. Paralelamente, Gabilán trabaja intensamente en la obtención del presupuesto necesario para ser protagonista en la próxima temporada.

El Procar 4000, con sus dos divisionales, dará inicio al campeonato el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo en el autódromo “Roberto José Mouras” de La Plata, y la intención del piloto balcarceño es poder realizar una prueba previa.

Agradecimientos

Por último, Gabilán expresó su agradecimiento a su padre por la labor en el impulsor, a Daniel Perniciaro, al grupo de amigos que viene trabajando desde hace tiempo, a su familia por el permanente apoyo y a los sponsors que confían en el proyecto.