Gran actuación de atletas del CACCE “Las Águilas” en Lobería

Este sábado 31 se llevó a cabo la Carrera 135° Aniversario de la Ciudad de Lobería – Copa Nery Molina, con largada a las 18 horas desde el Paseo de Sirga. La competencia contó con una destacada participación de atletas del CACCE “Las Águilas”, quienes lograron excelentes resultados.

En la prueba principal de 10 kilómetros, Shalom Lescano fue una de las grandes protagonistas de la jornada al quedarse con el 1° puesto en la clasificación general de damas, arribando además en el 5° lugar de la general, compitiendo junto a los varones. También se adjudicó el 1° puesto en la categoría 20 a 24 años, registrando un tiempo de 39’28”. Su desempeño dejó en evidencia una marcada recuperación, utilizando estas competencias como preparación de cara a sus próximos compromisos deportivos.

Por su parte, Betsabe participó en la prueba de 5 kilómetros, donde alcanzó el 3° puesto en la general de damas y el 2° lugar en la categoría 35 a 39 años, con un tiempo de 24’40”.

También tuvo una actuación destacada Jeremías Jove, hijo de Betsabe, quien con tan solo 14 años disputó por primera vez una carrera de 5 kilómetros. Jeremías logró el 8° puesto en la clasificación general de caballeros y se quedó con el 1° lugar en la categoría hasta 19 años, marcando un excelente tiempo de 22’04”.

De esta manera, los representantes del CACCE “Las Águilas” cerraron una jornada muy positiva, demostrando su buen presente y proyección en el atletismo regional.