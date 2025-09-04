Gran actuación de gimnastas en un regional

Un grupo de chicas pertenecientes a Gimnasia Rítmica Balcarce, bajo la dirección de la profesora Marcela Arman y la profesora de danza Daiana Schimpf, tuvo una destacada actuación en el segundo Torneo Regional Bonaerense de la especialidad.
La actividad se concretó en el predio “Alberto Balestrini” de Ramos Mejía, con organización del grupo local y la Secretaría de Deportes.
NIVEL D: Preinfantil: Ailén Zalazar, Martina Trejo, Ivana Gorostizú y Anna Wagner obtuvieron el primer puesto.
NIVEL C: Individuales: Preinfantil: Renata Méndez Cabot fue séptima en Soga.
Infantil: Clara Paciaroni resultó tercera en Mazas.
Juvenil: Milena Nucciarone fue segunda en Mazas.
Grupales: Trío Preinfantil: Renata Méndez Cabot, Sofía Lespada y Juana Gorostizú ganaron en Aro y fueron segundas en Manos Libres.
Dúo Infantil: Clara Paciaroni y Delfina Baudrix resultaron segundas con Pelota y primeras en Manos Libres.
Dúo Open +14: Alma Layoy y Milena Nucciarone ganaron en Aro y segundas en Pelota.