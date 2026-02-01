Gran esfuerzo de los bomberos para combatir el fuego en La Barrosa

Un importante incendio se desató en un predio ubicado sobre la ladera de Sierra La Barrosa, propiedad de la familia Echeverría, y demandó un extenso operativo por parte de los Bomberos Voluntarios de Balcarce, que trabajaron durante más de quince horas para lograr su control total.

Desde el cuartel central de calle 2 se dispusieron ocho dotaciones, con un despliegue de alrededor de 50 efectivos, quienes trabajaron de manera ininterrumpida hasta cerca del mediodía del domingo. La situación, que durante la noche del sábado se había tornado crítica, comenzó a revertirse tras la lluvia registrada poco después de las 10 de este domingo, lo que permitió acelerar las tareas de extinción.

Con base operativa en el Club Teléfonos, los servidores públicos planificaron durante la madrugada del domingo un frente de ataque estratégico, luego de que el fuego, impulsado por su columna ascendente, lograra cruzar hacia la otra ladera de la sierra. En el operativo se consumieron litros y litros de agua, además de una gran cantidad de insumos, con el objetivo de evitar que las llamas se propagaran hacia otras zonas serranas.

En paralelo, vecinos del barrio La Movediza manifestaron su enojo, al señalar que días atrás los bomberos habían intervenido en el lugar por un foco ígneo. Según relataron a Puntonueve Noticias, quienes trabajaban en el predio se habrían retirado dejando un foco activo, lo que podría haber derivado en el incendio de mayores dimensiones.

Cabe señalar que el lugar donde se originó el fuego sería un sector en el que se está desarrollando una especie de barrio privado, situación que ahora también quedó bajo análisis tras el siniestro.

El incendio mantuvo en vilo a vecinos y autoridades, y puso nuevamente en evidencia el riesgo que representan los focos ígneos en zonas serranas, especialmente en condiciones climáticas adversas. No se descarta que se realice alguna investigación al respecto.