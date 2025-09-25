Gran expectativa por la presencia de Diego Temperley en Balcarce

El entrenador ITTF3 y coordinador de tenis de mesa del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), Diego Temperley, generó gran expectativa con el curso de Entrenador Nacional Nivel 1.

Hace unos días se completaron todos los cupos que la Federación Argentina delegó a la ciudad de Balcarce. Más de treinta entrenadores provenientes de Buenos Aires, CABA, Olavarría, Trenque Lauquen, Bragado, Tandil, Pinamar, Villa Gesell, Gral. Madariaga, Quequén, Necochea, Balcarce, Las Heras e Ituzaingó compartirán la capacitación.

La actividad se concretará en el Centro de Entrenamiento «La cuna del Quintupe», de calle 13 entre 24 y 26, con la coordinación de su entrenador, Fabián Bianchini. Se iniciará mañana, a las 15, proseguirá el sábado y concluirá el domingo, alrededor de las 13, con la entrega de certificados.

Tendrá una duración de 16 horas, se trabajará con siete mesas y también se analizarán videos de juegos nacionales e internacionales.

Temperley es entrenador y miembro del cuerpo de la Selección Argentina y coordinador de clínicas técnicas en distintas provincias y países.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...