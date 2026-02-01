Gran trabajo de Di Cicco en La Plata

Nahuel Di Cicco completó una destacada actuación en la Clase 1 del Turismo Pista, durante la competencia disputada en el autódromo «Roberto Mouras» de La Plata, donde logró su mejor resultado desde que participa en la categoría con el Chevrolet Corsa.

La actividad del sábado no comenzó de la mejor manera para el piloto de Balcarce, ya que en la primera clasificación debió afrontar un inconveniente en la caja de velocidades. El problema pudo ser solucionado a tiempo y, en la segunda parte de la tanda, una vuelta rápida le permitió ubicarse en el puesto 32 de la clasificación general.

Ya en la segunda serie clasificatoria, Di Cicco consiguió avanzar algunas posiciones, terminando sexto, lo que le permitió asegurarse el puesto 18 de largada para la final del domingo.

En la competencia decisiva, el balcarceño quedó enredado en un grupo muy competitivo, donde supo mantenerse firme y sin cometer errores. Con un ritmo constante, logró sostener su posición durante gran parte de la carrera y avanzar hasta cruzar la bandera a cuadros en el 13° lugar, sellando así su mejor resultado personal dentro del Turismo Pista.

Finalizada la carrera, Di Cicco destacó el rendimiento del auto y el trabajo realizado durante el fin de semana: “Tuvimos un auto que funcionó muy bien. Estamos muy contentos y pensando en lo que viene. Dimos un primer paso muy importante”, expresó con satisfacción.

El resultado deja un balance más que positivo y renueva las expectativas de cara a las próximas fechas del campeonato.