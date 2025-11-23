Hecho de violencia en el fútbol infantil: denuncian agresiones de un técnico durante un partido en el Estadio Municipal

Un episodio de violencia se registró este sábado poco después del mediodía en el Estadio Municipal “General Balcarce”, durante el encuentro correspondiente a los cuartos de final de Play Off de la categoría 2010 entre el Club Atlético San Manuel y Amigos Unidos.

De acuerdo a la denuncia radicada por padres y por el técnico de Amigos Unidos, Nicolás Colella, el entrenador de San Manuel, identificado por el apellido Martínez, habría agredido durante gran parte del partido a la ayudante de campo del equipo “Tricolor”. El cuarto árbitro tomó nota en reiteradas oportunidades de la situación.

Finalizado el cotejo sin goles, algunos jugadores comenzaron a empujarse. En ese contexto, Colella se dirigió al centro del campo con el fin de frenar la situación. Según consta en la denuncia, en ese momento recibió un golpe de puño de parte del técnico de San Manuel. Jugadores de ambas instituciones intervinieron para evitar que la confrontación continuara y varios de ellos resultaron con golpes.

Padres y el propio técnico de Amigos Unidos se presentaron luego en la Estación de Policía Comunal para dejar asentado lo ocurrido, señalando que un hombre mayor de 40 años habría golpeado a jóvenes de 15 años.

De acuerdo a lo manifestado por algunos padres, Martínez habría mantenido durante todo el partido agresiones verbales hacia la ayudante de campo de Amigos Unidos. En la denuncia también se deja constancia de que el técnico de San Manuel habría golpeado a jugadores en el rostro y en otras partes del cuerpo. Uno de los jóvenes debió ser asistido en la guardia del Hospital.

Según pudo saber Radio 100.9 este partido se debería haber jugado en el estadio de San Manuel y luego la definición en Balcarce. Por cuestiones administrativas, el «Tricolor» habría aceptado jugar primero aquí.