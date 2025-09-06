10.3 C
Balcarce
sábado 6, septiembre, 2025
Herido de arma blanca ingresó al Hospital

En la mañana de este sábado se registró un hecho de sangre que aún no fue esclarecido. Un hombre habría ingresado al Hospital Felipe A. Fossati con un corte, probablemente, producto de una herida de arma blanca.
El hecho ocurrió en Av. René Favaloro y calle 44 y se investiga en qué circunstancias se produjo la herida. Trabaja personal de la Estación de Policía Comunal para averiguar lo ocurrido.

