Histórica caída en la vacunación infantil: la SAP advierte sobre el riesgo de reemergencia de enfermedades eliminadas

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) encendió esta semana una alerta sanitaria al difundir un comunicado en el que advierte sobre la caída histórica en las tasas de vacunación en niños y adolescentes. Según indicó la entidad —y como informó Infobae—, las bajas coberturas de vacunas esenciales amenazan la protección comunitaria y favorecen la posible reaparición de enfermedades que habían sido eliminadas en el país, como hepatitis A, tos convulsa, sarampión y poliomielitis.

La doctora Alejandra Gaiano, infectóloga pediatra y prosecretaria del Comité de Infectología de la SAP, explicó que el descenso en la vacunación responde a múltiples causas que interactúan entre sí, conformando un escenario que calificó como “crítico”.

“La desconfianza, la falta de accesibilidad y que algunos médicos ya no recomiendan vacunar agravan una situación crítica”, sostuvo Gaiano, quien remarcó la responsabilidad del Estado en revertir esta tendencia mediante políticas activas de prevención y comunicación.

Una caída multicausal que enciende alarmas

Gaiano describió un panorama complejo en el cual confluyen la desinformación, la influencia creciente de discursos antivacunas, incluso dentro del ámbito legislativo, y diversas barreras de acceso para las familias. Para la especialista, la pandemia de COVID-19 marcó un punto de inflexión en la confianza social:

“Antes los grupos antivacunas eran mínimos. Esa desconfianza trascendió, se normalizó y alcanzó incluso al debate político”.

A este fenómeno se suma un “relajamiento del tejido sanitario”, según la infectóloga. La disminución en la circulación de enfermedades como el sarampión genera que algunos profesionales de la salud dejen de recomendar la inmunización, lo que para Gaiano constituye un error grave: si bajan las coberturas, las patologías tienen mayores posibilidades de reaparecer.

Desigualdad y acceso limitado: un problema estructural

La SAP también manifestó preocupación por la disminución en la vacunación entre los sectores más vulnerables. De acuerdo con datos del Observatorio de Salud de la SAP, la mitad de la niñez argentina vive por debajo de la línea de pobreza, lo que reduce significativamente las chances de completar los esquemas de vacunación.

“Muchas familias no tienen recursos para movilizarse hasta el vacunatorio, o bien no pueden salir del trabajo. No se trata solo de voluntad, sino de barreras reales”, explicó la especialista, quien también señaló que en algunas provincias o municipios las campañas son insuficientes o erráticas.

Vacunar es defender los logros de la humanidad

Gaiano destacó el valor histórico y el impacto social de las vacunas:

“Las vacunas, junto con el acceso al agua potable, son las estrategias de salud pública que mayor impacto han tenido en la historia de la humanidad para salvar vidas. Cada dosis que se administra está respaldada por años de evidencia científica y refleja el avance de nuestra sociedad gracias a la ciencia”.

En ese sentido, la infectóloga insistió en que defender la vacunación es defender los mayores logros colectivos de la humanidad, e instó a trabajar en la reconstrucción de la confianza social, el fortalecimiento de la accesibilidad y el compromiso de toda la comunidad médica.

Con una combinación de desconfianza creciente, barreras de acceso, desigualdad estructural y mensajes contradictorios, la SAP advierte que Argentina enfrenta un escenario que podría habilitar el retorno de enfermedades ya erradicadas si no se toman medidas urgentes.