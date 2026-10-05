Proponen crear una comisión para recuperar la memoria de Rosa Ana Frigerio Contessi

La iniciativa busca abordar el caso de la estudiante víctima del terrorismo de Estado desde una perspectiva de memoria, derechos humanos y compromiso universitario. El proyecto fue presentado ante las autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

El ingeniero agrónomo y docente Juan Carlos Poblet brindó detalles de un proyecto presentado ante la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA) de la Universidad Nacional de Mar del Plata, destinado a recuperar y poner en valor la memoria de Rosa Ana Frigerio Contessi, estudiante de esa institución que fue víctima del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.

La propuesta surgió a partir de los encuentros y actividades impulsados en el marco de las conmemoraciones por los 50 años del golpe de Estado de 1976. En ese contexto, los intercambios mantenidos con integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Balcarce y con personas vinculadas a la historia de la joven permitieron advertir, según explicó Poblet, la escasa presencia de la institución universitaria en políticas activas de reparación y construcción de memoria histórica.

A partir de esa inquietud comenzó a tomar forma un proyecto que pretende transformar la demanda por memoria en una iniciativa institucional concreta.

Un proyecto para institucionalizar la memoria

El pasado viernes 25 de septiembre se concretó un encuentro con autoridades de la Facultad de Ciencias Agrarias, durante el cual se presentó formalmente un proyecto de ordenanza para su tratamiento en el ámbito del Consejo Académico.

La iniciativa toma como eje la historia de Rosa Ana Frigerio Contessi, quien había ingresado a la carrera universitaria en 1974. En agosto de 1976 fue secuestrada por efectivos vinculados a la Base Naval de Mar del Plata, mientras atravesaba un período de recuperación de una dolencia física.

Su caso quedó posteriormente incorporado a la causa que desembocó en el Juicio a las Juntas Militares de 1985, y cuenta con documentación y elementos probatorios que permitieron reconstruir el accionar represivo y el trágico desenlace sufrido por la estudiante.

Para Poblet, recuperar esa historia dentro del ámbito académico implica también reconocer que la violencia estatal alcanzó a integrantes de la propia comunidad universitaria y que esa dimensión debe formar parte de las políticas institucionales de memoria.

Una imagen que también forma parte de la memoria

Durante el recorrido por las instalaciones de la unidad académica, Poblet observó además la ubicación del retrato dedicado a Frigerio Contessi, situado actualmente en un sector de difícil acceso y escasa circulación.

Ante esta situación, las autoridades universitarias manifestaron su intención de trasladar la imagen a un espacio de mayor visibilidad, donde pueda ser reconocida por estudiantes, docentes, graduados y trabajadores de la institución.

El proyecto, sin embargo, pretende ir más allá de una intervención simbólica. La propuesta plantea la necesidad de construir un espacio de trabajo colectivo que permita recuperar las historias de todos los integrantes del claustro universitario que fueron víctimas de la persecución política, el exilio, la desaparición forzada u otras formas de violencia durante el período dictatorial.

Una comisión especial de memoria y derechos humanos

El expediente elevado al Consejo Académico propone la creación de una comisión especial participativa bajo la denominación “Memoria, Derechos Humanos y Compromiso Universitario. El caso de Rosa Ana Frigerio Contessi”.

Entre sus objetivos se encuentra superar una mirada limitada a las fechas conmemorativas para avanzar hacia una política institucional permanente de memoria, investigación y reflexión.

La propuesta contempla el desarrollo de líneas de investigación, la revisión crítica de la historia institucional mediante metodologías académicas y la promoción de debates informados dentro de las aulas.

Al mismo tiempo, busca reivindicar el trabajo desarrollado durante décadas por los organismos de derechos humanos de la comunidad, entre ellos la APDH Balcarce, que han sostenido la reconstrucción de la memoria histórica y el reclamo de verdad y justicia.

De esta manera, el proyecto procura que la historia de Rosa Ana Frigerio Contessi no quede reducida a una referencia del pasado, sino que pueda convertirse en un punto de partida para fortalecer el compromiso de la universidad con la memoria, los derechos humanos y la defensa de los valores democráticos.