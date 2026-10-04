Principio de incendio en un edificio de avenida Kelly y calle 25

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios debieron intervenir durante la tarde de este domingo a raíz de un principio de incendio registrado en un edificio ubicado en la intersección de avenida Kelly y calle 25.

El foco se originó en placas de madera que, debido a sus características, tomaron fuego rápidamente. Ante la posibilidad de que las llamas se propagaran hacia otros sectores del inmueble, los servidores públicos trabajaron en el lugar para controlar la situación y evitar mayores consecuencias.

El siniestro generó preocupación debido a la rapidez con la que avanzó el fuego sobre el material combustible. Afortunadamente, la intervención de los bomberos permitió contener la situación.

Cabe señalar que no es la primera vez que se registra un episodio de similares características en ese edificio.