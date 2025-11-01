Hombre aprehendido por intentar ingresar por la fuerza a un hogar de ancianos

Efectivos de la Estación de Policía Comunal de Balcarce aprehendieron en las últimas horas a un hombre de 39 años acusado de amenazar a una mujer e intentar ingresar por la fuerza a un hogar de ancianos ubicado en calle 13 entre 2 y 4.

El hecho se originó a partir de un llamado del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), que alertó sobre la presencia de un sujeto alterado que exigía dinero y amenazaba verbalmente a una mujer mientras intentaba acceder al establecimiento.

Al arribar al lugar, el personal policial constató la situación y procedió a la aprehensión inmediata del individuo, quien mantenía una actitud agresiva. No se registraron daños ni personas lesionadas.

Comunicado el hecho a la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del Dr. Layus, se avaló la aprehensión y se dispuso la notificación de formación de causa por el delito de amenazas. Cumplidos los recaudos legales, el detenido fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

La intervención conjunta del COM y la Policía Comunal permitió controlar la situación y resguardar la seguridad del personal y los residentes del lugar.