Homenaje a “Pocholo” Ezcurdia en el Club Social y Campo de Pato

La comunidad del Club Social y Campo de Pato realizó un emotivo homenaje a Martín “Pocholo” Ezcurdia, figura muy querida dentro del rugby local, durante un encuentro desarrollado en las instalaciones de la institución.

En el predio de avenida San Martín, la subcomisión de rugby impuso su nombre al quincho recientemente construido, en reconocimiento a su extensa trayectoria y compromiso con el deporte. Ezcurdia fue jugador, entrenador de distintas divisiones y también directivo del club.

Entre los momentos recordados, se destacó su rol al frente del primer equipo que en 2019, junto a Lisandro Guiligan, logró el campeonato invicto del Regional Pampeano C, uno de los hitos deportivos más importantes para la entidad.

El presidente del club, Ignacio Mónaco, y el responsable de la subcomisión de rugby, Mauro Higuera, encabezaron el acto y repasaron la labor y las cualidades personales de Ezcurdia. Más tarde, junto a familiares y a su amigo “Pancho” García, descubrieron una placa en el acceso al quincho que llevará su nombre.

Las actividades concluyeron con un encuentro de camaradería y un seven familiar que reunió a integrantes de todas las divisiones.