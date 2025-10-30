Horacio Briz: «Bajamos los brazos porque nos ganó la injusticia»

Horacio Briz, padre de Melina, quien fue asesinada por Ariel Troncoso, expresó su malestar tras conocerse que la justicia le otorgó al condenado el beneficio de la libertad asistida.

En diálogo con el programa Compromiso de Radio 100.9, Briz manifestó: “Bajamos los brazos porque nos ganó la injusticia”.

Durante la entrevista, relató el impacto que generó en su familia la decisión judicial y destacó el trabajo de su abogada, Adelina Martorella, al intentar evitar la medida: “Nuestra abogada luchó, tuvo que remar contra el sistema para impedir que Troncoso saliera de la cárcel. Hoy la justicia, por haber asesinado a mi hija, lo premia con la libertad. No lo podemos entender”.

Aquí la nota completa.



