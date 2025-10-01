Horacio Pietragalla visitó Balcarce en el marco de la campaña electoral

El candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, Horacio Pietragalla visitó la ciudad de Balcarce en el marco de la campaña de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

Durante su estadía, mantuvo un encuentro con integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con quienes dialogó sobre distintas problemáticas locales, incluyendo el estado de abandono de la Plazoleta de los Derechos Humanos.

Más tarde, en la sede del Partido Justicialista, se reunió con dirigentes y militantes políticos y sindicales que integran el espacio Fuerza Patria. En ese encuentro se expresó la necesidad de fortalecer la unidad y la organización con vistas al próximo desafío electoral.