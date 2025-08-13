Hoy se debatirá un nuevo modelo de gestión en el trabajo de caminos rurales

Este miércoles a las 18:30, se llevará a cabo una reunión abierta para debatir un nuevo modelo de gestión de la red vial rural. El encuentro tendrá lugar en el salón Cincuentenario, ubicado en el predio ferial de la Sociedad Rural, en avenida Centenario y calle 79.

Esta iniciativa surge como continuidad de la charla organizada por la Sociedad Rural local en junio pasado, donde se expusieron experiencias de gestión de caminos rurales en los distritos de Benito Juárez, Tandil y Balcarce.

Durante aquella jornada, el titular de Planificación, Obras y Servicios Públicos del municipio, Ing. Gustavo Torres, reconoció que la red vial rural del distrito, que abarca 1.300 kilómetros, atraviesa un momento crítico y que el modelo de mantenimiento actual presenta signos de agotamiento. En ese marco, se planteó la necesidad de aplicar nuevas herramientas para mejorar la eficiencia en la gestión.

La convocatoria está dirigida a productores agropecuarios y vecinos interesados en la temática.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...