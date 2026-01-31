Hubo cambio de autoridades en la Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio e Industria de Balcarce comunica que, luego de la Asamblea realizada el pasado 26 de enero, quedó conformada la nueva Comisión Directiva que ejercerá sus funciones a partir de la fecha, en el marco de la renovación parcial de sus autoridades.

La Comisión Directiva estará integrada por:

Presidente: Juan Alberto Fernández

Juan Alberto Fernández Vicepresidente: Federico Quintero

Federico Quintero Secretario: Martín Vallejo

Martín Vallejo Prosecretario: Omar Cavuotti

Omar Cavuotti Tesorero: Daniel Melucci

Daniel Melucci Protesorero: Raúl Dimuro

Vocales Titulares:

Marcelo García y Domingo Giuliano

Vocales Suplentes:

Valeria Vallejo, Pedro Panaggio y Carlos García

Revisores de Cuentas:

Graciela Galbán y Juan Esteban Dimuro

Comisión de Jurado:

Oscar Melucci, José Fioriti, Sonia del Campo, Marisel Montoto y Luis Cangini

La nueva conducción asume el compromiso de fortalecer la institución, profundizar el trabajo conjunto con la comunidad y dar continuidad a los proyectos en marcha, reafirmando el rol de la Cámara como referente del sector comercial e industrial de la ciudad.