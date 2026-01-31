Hubo cambio de autoridades en la Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio e Industria de Balcarce comunica que, luego de la Asamblea realizada el pasado 26 de enero, quedó conformada la nueva Comisión Directiva que ejercerá sus funciones a partir de la fecha, en el marco de la renovación parcial de sus autoridades.
La Comisión Directiva estará integrada por:
- Presidente: Juan Alberto Fernández
- Vicepresidente: Federico Quintero
- Secretario: Martín Vallejo
- Prosecretario: Omar Cavuotti
- Tesorero: Daniel Melucci
- Protesorero: Raúl Dimuro
Vocales Titulares:
Marcelo García y Domingo Giuliano
Vocales Suplentes:
Valeria Vallejo, Pedro Panaggio y Carlos García
Revisores de Cuentas:
Graciela Galbán y Juan Esteban Dimuro
Comisión de Jurado:
Oscar Melucci, José Fioriti, Sonia del Campo, Marisel Montoto y Luis Cangini
La nueva conducción asume el compromiso de fortalecer la institución, profundizar el trabajo conjunto con la comunidad y dar continuidad a los proyectos en marcha, reafirmando el rol de la Cámara como referente del sector comercial e industrial de la ciudad.