Hubo cambio de autoridades en la Cámara de Comercio

La Cámara de Comercio e Industria de Balcarce comunica que, luego de la Asamblea realizada el pasado 26 de enero, quedó conformada la nueva Comisión Directiva que ejercerá sus funciones a partir de la fecha, en el marco de la renovación parcial de sus autoridades.

La Comisión Directiva estará integrada por:

  • Presidente: Juan Alberto Fernández
  • Vicepresidente: Federico Quintero
  • Secretario: Martín Vallejo
  • Prosecretario: Omar Cavuotti
  • Tesorero: Daniel Melucci
  • Protesorero: Raúl Dimuro

Vocales Titulares:
Marcelo García y Domingo Giuliano

Vocales Suplentes:
Valeria Vallejo, Pedro Panaggio y Carlos García

Revisores de Cuentas:
Graciela Galbán y Juan Esteban Dimuro

Comisión de Jurado:
Oscar Melucci, José Fioriti, Sonia del Campo, Marisel Montoto y Luis Cangini

La nueva conducción asume el compromiso de fortalecer la institución, profundizar el trabajo conjunto con la comunidad y dar continuidad a los proyectos en marcha, reafirmando el rol de la Cámara como referente del sector comercial e industrial de la ciudad.

