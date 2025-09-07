Hubo demoras en el comienzo de las elecciones en Balcarce

Se dispusieron 25 establecimientos educativos y 123 mesas para el escrutinio. En total están habilitados para votar 42.058 balcarceños que deberán elegir 9 concejales y 3 consejeros escolares.

La elección en la ciudad arrancó con algunas demoras en establecimientos educativos debido a la falta de autoridades de mesas. Puntualmente, hubo mesas que se conformaron cerca de la hora 9.

