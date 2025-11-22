Hurto, defraudación y conexión eléctrica clandestina: un allanamiento permitió identificar al acusado

Personal policial llevó a cabo un allanamiento en una vivienda ubicada en calle 11, entre 2 y 4, en el marco de una investigación por diversos delitos cometidos en concurso real.

La causa se había iniciado el pasado 4 de noviembre, cuando una mujer de 34 años denunció haber recibido en su correo electrónico el resumen de su tarjeta de crédito Mastercard y detectar cuatro consumos que no reconocía, por un monto cercano a los 250 mil pesos. Tras comunicarse con los comercios donde se efectuaron las operaciones, fue informada de que la persona que utilizó la tarjeta era su expareja, quien habría sustraído el plástico durante una visita a su domicilio en un momento en el que ella no se encontraba presente.

A partir de las tareas investigativas, el personal policial logró confirmar la identidad del sospechoso, un hombre de 39 años, y certificar su domicilio. Con estos elementos, la Estación de Policía Comunal solicitó y obtuvo una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías.

Durante el operativo, los efectivos identificaron al acusado y lo notificaron de la formación de causa por los delitos de hurto y defraudación mediante el uso de una tarjeta de crédito sustraída. Sin embargo, durante la inspección del inmueble se detectó además una conexión clandestina al tendido eléctrico. Ante esta situación, se convocó a personal de la Cooperativa de Electricidad, que procedió al corte del suministro y al secuestro de cables tipo taller de dos filamentos utilizados para la maniobra ilegal.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el imputado quedó aprehendido por hurto de energía eléctrica, configurándose así el concurso real entre los tres delitos atribuidos. Tras cumplirse los recaudos legales correspondientes, recuperó la libertad conforme a lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal.