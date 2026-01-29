Hurto en una obra en construcción: un hombre fue aprehendido

Personal de la Estación de Policía Comunal de Balcarce, a cargo del Subcomisario Gastón Sánchez, intervino en la investigación de un hecho de hurto ocurrido en una obra en construcción ubicada en la intersección de calles 35 y 12.

Según se informó, un hombre de 43 años que realizaba tareas laborales en el lugar denunció que, tras haberse retirado del predio alrededor de las 14:00 horas del día anterior y regresar en horas de la mañana, cerca de las 06:00, constató la sustracción de varias herramientas. Entre los elementos sustraídos se encontraban una máquina de soldar de color azul, una pala de punta con mango de hierro y una bolsa de clavos. Cabe señalar que el lugar no contaba con medidas de seguridad ni cámaras de vigilancia.

A partir de las actuaciones iniciadas, efectivos policiales llevaron adelante tareas investigativas y análisis de registros fílmicos de la zona, logrando establecer la autoría del hecho en un masculino de 47 años, quien se desempeñaba como empleado en la misma obra.

En horas del mediodía del miércoles, alrededor de las 13:30, el personal policial procedió a la aprehensión del sospechado en la zona donde se había desplazado, logrando además el secuestro de la máquina de soldar sustraída, la cual fue posteriormente restituida a su propietario.

Mantenida comunicación con la UFI Descentralizada Balcarce, a cargo del Dr. Rodolfo Moure, se dispuso la aprehensión del involucrado por el delito de hurto y, cumplidos los recaudos legales correspondientes, se otorgó su libertad conforme a lo establecido en el artículo 161 del Código Procesal Penal.