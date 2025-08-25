Inambú abre sus puertas para el remate anual Angus

Este martes 26, desde las 14, de manera presencial y online, la reconocida cabaña Inambú llevará a cabo su décimosegundo remate anual -el quinto de manera consecutiva-, en sus propias instalaciones ubicadas a la altura del kilómetro 294 de la ruta provincial 29, a unos 3 mil metros en dirección a la mencionada localidad rural.

La firma martillera Wallace S.A., con la colaboración de Aicega y Cía. SRL, subastará 20 toros Angus Puros de Pedigree, 50 toros Angus Puros Controlados, 8 hembras Angus Puras de Pedigree y 45 vaquillonas Angus MaS, paridas.

Con respecto a las condiciones comerciales del remate, los compradores tendrás 90 días libres y la opción de cuotas a 30, 60, 90, 120 y 150 días. Quienes paguen al contado tendrán un descuento del 10%.

También existe como alternativa, con una tasa de interés, el pago al 28 de febrero o al 30 de marzo, y con tarjeta de crédito.