jueves 20, noviembre, 2025

Incendio destruyó una camioneta en el Monte del Cura

Una camioneta fue consumida por las llamas en la mañana de este jueves, poco después de las 8, en el sector conocido como Monte del Cura. Una dotación de Bomberos Voluntarios, al mando del Ayudante Mayor Federico Cattaneo, acudió al lugar para intervenir en el incendio que afectaba a una Ford Ranger.
Pese al trabajo realizado por el personal de Bomberos, la camioneta quedó envuelta en fuego y resultó completamente destruida. Se desconoce el motivo del incendio.

