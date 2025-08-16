Incendio en la Unidad Penal 15 de Batán: no hubo heridos, pero el sector de Sanidad quedó inutilizado

Un incendio se registró este viernes en el sector de Sanidad de la Unidad Penal 15 de Batán, ubicado en el pabellón más reciente del complejo carcelario, inaugurado hace aproximadamente dos años.

El foco ígneo afectó al Centro de Asistencia Sanitaria (CAS), cuyas instalaciones fueron alcanzadas por las llamas, provocando la destrucción total del espacio.

Según informaron fuentes del Servicio Penitenciario, el personal logró evacuar a tiempo, y no se reportaron personas heridas. No obstante, el fuego causó daños materiales de consideración y dejó las instalaciones prácticamente fuera de funcionamiento.

Fuentes cercanas al complejo penitenciario indicaron que el lugar «quedó prácticamente inutilizado». Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio.