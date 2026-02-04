Incendio en sierra La Barrosa: Bomberos evalúan costos por daños y gastos operativos que rondan los $10 millones

El incendio desatado en sierra La Barrosa provocó un impacto ambiental considerable, pero también generó un fuerte perjuicio económico para los Bomberos Voluntarios, quienes debieron afrontar importantes gastos durante las tareas de combate del fuego.

En este contexto, este martes se llevó a cabo una reunión en la Municipalidad, de la que participaron autoridades locales, integrantes de la comisión directiva de Bomberos Voluntarios y los propietarios del lote donde se habría originado el primer foco ígneo. Los dueños del predio asistieron al encuentro y se pusieron a disposición de la institución luego de lo ocurrido.

Durante la reunión, la comisión directiva de Bomberos presentó un borrador con un detalle preliminar de los daños y gastos ocasionados por el siniestro, con el objetivo de que los responsables tomen conocimiento de la magnitud de la situación desde el punto de vista económico.

En diálogo con Radio Puntonueve, el presidente de la comisión directiva, Silvio Cattaneo, explicó que el informe presentado es de carácter preliminar. “Lo que se presentó es un informe desde el punto de vista económico. Si bien la prioridad desde el minuto cero fue atacar la emergencia, la evaluación generalmente se hace después, en frío, sentado en un escritorio y sacando bien los números de cuál fue realmente la incidencia económica”, señaló.

Cattaneo detalló que la solicitud para contar con una estimación surgió desde el Municipio, con la intención de comunicarla a los propietarios del lugar donde se originó el incendio. “Hicimos un informe con algún número preliminar, a mano alzada, de todo lo que fue la parte operativa: combustible, logística, hidratación de los chicos, refrigerios, comida, movimiento de las unidades, por supuesto sin evaluar las horas hombre”, explicó.

Además, el presidente de la entidad indicó que se elaboró un listado pormenorizado de materiales dañados o que quedaron fuera de servicio como consecuencia del operativo. Entre ellos mencionó mangueras, acoples y mochilas de agua que los bomberos utilizan para combatir el fuego en zonas de difícil acceso como la sierra.

“Estamos hablando de una cifra bastante importante, que ronda entre los 9 y 10 millones de pesos. Para nosotros es un número más que importante”, remarcó Cattaneo, y aclaró que en ese monto aún no se contempló el valor del trabajo de cada servidor, conocido como “horas hombre”.

La evaluación final de los costos continuará en los próximos días, mientras desde Bomberos Voluntarios remarcan la necesidad de visibilizar el impacto económico que este tipo de emergencias genera sobre una institución que se sostiene, en gran parte, con recursos limitados y el trabajo voluntario de sus integrantes.