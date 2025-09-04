Información importante sobre las elecciones del 7 de septiembre

De cara a los comicios del próximo domingo 7 de septiembre, se emiten una serie de precisiones destinadas a facilitar el ejercicio del voto y garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral. En esta instancia, se renovarán bancas en el Concejo Deliberante y en el Consejo Escolar, como también en el Senado Provincial.

El proceso se llevará a cabo mediante el sistema de boleta partidaria de papel. Cada boleta contará con dos cuerpos: uno correspondiente a los cargos provinciales y otro a los cargos municipales. Los electores deberán presentarse en su mesa con documento nacional habilitante, recibir el sobre oficial, ingresar al cuarto oscuro, seleccionar la boleta de su preferencia, introducirla en el sobre y depositarlo en la urna.

El horario de votación será de 8 a 18 y podrán sufragar todos los ciudadanos que figuren en el padrón electoral. La documentación válida incluye DNI libreta celeste, tarjeta del DNI, o las libretas de enrolamiento o cívica en buen estado.

En cuanto a la logística, se informó que las urnas correspondientes a las mesas habilitadas en el distrito fueron recibidas días pasados. El material permanece bajo custodia del Correo Argentino y Policía Comunal. No obstante, desde el sábado a las 6 de la mañana y hasta el domingo cuando finalice el proceso electoral la seguridad interna en los establecimientos de enseñanza estará a cargo del Comando de Prevención Rural (CPR), juntamente con la Unidad Táctica de Operaciones (UTOI), DDI Balcarce y Caballería Policial. Además, por primera vez en la historia la seguridad y traslado de urnas fue destinado a la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, se recordó que la veda electoral comenzará el viernes 5 de septiembre a las 8 y se extenderá hasta el domingo 7 a las 21, tres horas después del cierre de los comicios.

Durante ese período, regirán las restricciones previstas por la normativa vigente en materia electoral provincial. Entre otras prohibiciones, no se podrán realizar actos públicos de campaña, ni emitir o difundir propaganda en medios de comunicación o redes sociales. También se encuentra vedada la apertura de locales partidarios en un radio de 80 metros de los lugares de votación, así como la publicación de encuestas, sondeos o proyecciones electorales.

La normativa también prohíbe la realización de espectáculos públicos, actividades deportivas, reuniones que no estén vinculadas al acto electoral y la entrega de boletas en las inmediaciones de los centros de votación. Asimismo, no se permite portar armas, banderas o distintivos partidarios, ni tomar fotografías de la boleta dentro del cuarto oscuro.

En cuanto al consumo de alcohol, estará prohibido desde las 20 del sábado 6 de septiembre hasta las 21 del domingo 7. La Junta Electoral podrá ordenar el cierre de los establecimientos que infrinjan esta disposición, y quienes incumplan la normativa podrán ser sancionados con severas multas.

Finalmente, se recordó que los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación, número de mesa y orden ingresando al sitio oficial del padrón provincial: https://padron.gba.gob.ar