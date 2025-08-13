Inician las capacitaciones presenciales para autoridades de mesa en la Provincia

El jueves 21 de agosto comenzarán las capacitaciones presenciales para los ciudadanos designados como autoridades de mesa en las elecciones del próximo 7 de septiembre, en las que se renovarán cargos legislativos provinciales y municipales.

La iniciativa, que se desarrollará hasta el 5 de septiembre, es organizada junto a 34 instituciones universitarias y permite a las autoridades optar por la modalidad presencial como alternativa o complemento de la virtual. En total, se dictarán 264 cursos: algunos en sedes universitarias, a cargo de docentes designados por cada institución, y otros en espacios de instituciones públicas provinciales, impartidos por personal de la Secretaría Electoral. Las capacitaciones estarán disponibles en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

Este esquema se implementó por primera vez en 2023 y este año involucra la coordinación del Juzgado Federal N°1 de La Plata, la Cámara Nacional Electoral, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, el Instituto de Capacitación Judicial de la Corte Suprema provincial, el Gobierno bonaerense, a través del Programa “Puentes” y la Dirección General de Cultura y Educación, universidades nacionales y provinciales, y la Universidad Atlántida.

La inscripción a los cursos presenciales se realiza en www.capacitacionelectoral.gob.ar, en la sección “Autoridades de Mesa – Provincia de Buenos Aires”, seleccionando la opción “Capacitación Presencial” y luego “Solicitar turno” para acceder a la oferta de cursos por municipio. También puede ingresarse directamente en https://www.padron.gob.ar/cne_turnos/.

Desde el juzgado electoral informaron que las capacitaciones se repetirán para las elecciones nacionales del 26 de octubre, cuando se utilizará por primera vez la Boleta Única Papel