Intentan ejecutar estafas utilizando el nombre de una conocida empresa

La empresa Scarpato Rectificaciones, dedicada a la venta de repuestos y rectificación de motores, informa y alerta a la comunidad sobre una posible estafa.

Según señalaron, personas ajenas a la firma estarían ofreciendo motores en venta utilizando el nombre de la empresa de forma fraudulenta. Desde Scarpato aclararon que no poseen publicaciones ni catálogos oficiales en redes sociales, y que no están realizando ventas a través de esos medios. Advirtieron que no se deben realizar pagos ni transferencias sin antes verificar la autenticidad de la operación.

El único canal oficial de contacto habilitado por la empresa es el WhatsApp 2266-478254.

Solicitan a quienes reciban alguna oferta sospechosa que se comuniquen de inmediato a ese número y, si corresponde, realicen la denuncia correspondiente.