Intentó ingresar por la fuerza a un domicilio: rompió la puerta de acceso

Un operativo llevado a cabo por personal de la Estación de Policía Comunal culminó con la aprehensión de un hombre de 27 años acusado del delito de violación de domicilio.

El hecho se registró en una vivienda ubicada en calle 27 entre 2 y 4, luego de que el Centro Operativo de Monitoreo recibiera un llamado de alerta informando que un individuo intentaba ingresar por la fuerza al inmueble y se encontraba agrediendo a las personas que se hallaban en su interior.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el sujeto estaba forcejeando con una mujer mayor de edad, familiar de la víctima principal, y que había ingresado de manera violenta a la vivienda, provocando la rotura de la puerta de acceso.

Ante la situación, el personal policial procedió a la inmediata aprehensión del individuo. Se dio intervención a la UFIJE de Flagrancia, a cargo de la Dra. Sánchez, quien dispuso la formación de la causa por el delito de violación de domicilio y ordenó que, cumplidos los recaudos legales, el aprehendido fuera trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.