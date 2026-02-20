Interna del PJ en Balcarce: Aranaga y Guzmán competirán por la presidencia local. Afuera Menonne

El Partido Justicialista (PJ) de Balcarce confirmó oficialmente la realización de una interna partidaria, habilitando a competir a las listas encabezadas por Sergio Fabián Aranaga y Jorge Eduardo Guzmán como candidatos a la presidencia del PJ local.

Según la resolución publicada este viernes por el Consejo partidario, otras listas presentadas oportunamente fueron rechazadas por no cumplir con requisitos esenciales, en particular la cantidad mínima de avales de afiliados necesarios por distrito. Puntualmente la lista de Javier Menonne quedó relegada de la contienda local.

En Balcarce, los afiliados elegirán a los integrantes de los cuerpos partidarios locales: 18 consejeros titulares, 9 consejeros suplentes, 3 congresales titulares y 3 congresales suplentes, que representarán al PJ a nivel distrital y regional.

El acto electoral se realizará el próximo 15 de marzo y definirá la composición de la conducción del justicialismo en el distrito. Además de Balcarce, los otros distritos de la Quinta Sección donde se celebrarán internas son Lobería y General Pueyrredón.