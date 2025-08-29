Javier Menonne: “Necesitamos equilibrar fuerzas en el Concejo para que el crecimiento de Balcarce sea más igualitario”

A poco más de una semana de las elecciones legislativas que se desarrollarán el próximo domingo 7 de septiembre, Radio Puntonueve continúa acercando la palabra de los distintos candidatos locales. En esta oportunidad dialogó Javier Menonne, quien ocupa el segundo lugar en la lista de Fuerza Patria.

Menonne, destacó que la organización mantiene desde hace años un fuerte vínculo con la comunidad: “Siempre estuvimos presentes, tanto en contacto con los vecinos como en instituciones educativas y hogares de adultos mayores. En Balcarce ya hemos trabajado en cerca de 50 establecimientos escolares, con tareas de pintura y mejoras edilicias. Muchas veces las propias escuelas nos convocan, otras nos organizamos con el Consejo Escolar para aportar la mano de obra mientras ellos acercan los materiales”.

Consultado sobre el ánimo de los votantes, Menonne reconoció que hay un sector desencantado con la política: “Hay adultos que dicen que no van a ir a votar porque sienten que todo es lo mismo, y también jóvenes que se desilusionaron con el discurso de Milei. Nosotros insistimos en que si la gente no participa, siempre ganan los mismos. Convocamos a que los vecinos vayan a votar, porque es la única forma de lograr cambios reales”.

Respecto al armado de Fuerza Patria, señaló que se logró un buen equilibrio: “Siento el respaldo de los compañeros y creo que representamos de la mejor manera las políticas del peronismo: defender el trabajo, a los jubilados y a los más chicos”.

De cara a la recta final hacia el 7 de septiembre, Menonne adelantó que seguirán recorriendo barrios y acercando propuestas:“Queremos que la gente entienda lo que se vota. Estas son elecciones legislativas: necesitamos equilibrar fuerzas en el Concejo Deliberante, donde hoy hay mayoría propia del oficialismo. Queremos discutir prioridades reales: cloacas, agua potable, arreglo de calles, iluminación, veredas. No puede haber vecinos de primera y de segunda en Balcarce”.