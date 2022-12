JL Pérez: «Reino no tiene gestión»

El exconcejal y cuatro veces intendente de Balcarce, ingeniero José Luis Pérez, se refirió a la situación actual del justicialismo local, de cara a los comicios del año 2023.

Al respecto consideró que a la oposición le faltan conducción y liderazgo, y que en consecuencia eso es una “complicación” a la hora de competir en las urnas. “No podemos negar que (el intendente) Reino tiene un caudal importante de votos por mérito propio, pero al no tener un candidato fuerte nosotros se lo hacemos más fácil”, expresó Pérez en declaraciones a Radio 100.9.

Consultado acerca de su rol en el armado, aunque sin confirmar participaciones deslizó que siempre está “metido en política”.

“En enero ya vamos a tener las primeras reuniones para comenzar a definir lo que va a pasar el año que viene”, adelantó el exintendente.

Asimismo, reflexionó que más allá de las candidaturas, se debe trabajar en un proyecto de gobierno: “Uno tiene que tener bien en claro para qué quiere ganar una elección, la gente que no está de acuerdo con esta gestión debe saber claramente qué otra opción de políticas públicas puede ofrecer el justicialismo”, afirmó.

Por otro lado, analizó el reclamo de un sector afín de los votantes respeto de un recambio generacional, agregando que no se trata de una cuestión de edad: “Inútiles hay en todos los grupos etarios, yo a pesar de mi edad sé que puedo aportar experiencia ganada a través de mi vida dentro de la política. Cuando hablamos de recambio debemos entender que se habla de sumar nuevos actores que defiendan nuestra ideología para ponerla en práctica en la gestión”, consideró.

Finalmente minimizó las divisiones dentro de la oposición, asegurando que independientemente de las corrientes como el Frente de Todos o el peronismo “en el fondo todos somos justicialistas”.

Pérez remarcó que al gobierno de Esteban Reino le falta gestión, ya que la mayoría de las obras que se ejecutan en Balcarce, son con fondos nacionales o provinciales. «No lo veo viajando a La Plata o Buenos Aires para hablar con los ministros para gestionar cosas para la ciudad. Destaco las obras realizadas, pero no lo veo con poder de gestión», concluyó el exintendente.