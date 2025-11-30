Jornada de entrenamiento de Bomberos Voluntarios en el predio de Centenario y 55

Los Bomberos Voluntarios de Balcarce desarrollaron este sábado una jornada de entrenamiento en el predio ubicado en avenida Centenario y calle 55, dando cierre a las actividades anuales de capacitación.

Según informaron, participaron alrededor de 50 servidores públicos pertenecientes al Cuartel de Balcarce y al Destacamento de San Agustín. Durante la jornada se llevaron adelante ejercicios de simulación en cinco escenarios distintos: una casa de humo donde se recreó un incendio de vivienda, prácticas de protocolo y rescate de víctimas, trabajo sobre incendios con presencia de hidrocarburos, un circuito de espacios confinados con simuladores y maniobras de rescate en profundidad y en estructuras colapsadas mediante el uso de grúas.

Las actividades continuarán este domingo con una práctica de simulación de rescate de personas en silos.