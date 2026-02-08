José Ciantini presentó su libro «A tiempo» con un Microcine colmado

En un microcine colmado de público y atravesado por la emoción, José “Bocha” Ciantini presentó su libro acompañado por sus hijos, padres, amigos y el equipo médico que lo acompaña desde el día en que recibió el diagnóstico de cáncer. La actividad se extendió más allá del horario previsto y se transformó en un espacio de profunda reflexión, recuerdos y mensajes cargados de afecto.

Visiblemente conmovido, Ciantini relató ante los presentes la experiencia de escribir la obra y el camino recorrido desde el momento en que la enfermedad irrumpió en su vida. A lo largo de la presentación, fue acompañado por personas que vivieron de cerca ese proceso, quienes compartieron vivencias y palabras de apoyo, en un auditorio que permaneció en absoluto silencio, atento a cada testimonio.

En diálogo con Puntonueve Noticias, “Bocha” definió la escritura del libro como “una experiencia muy linda”, destacando la importancia de poder narrar cómo afrontó tanto la enfermedad como el diagnóstico. “Este libro lo pensé en función de todos aquellos que atraviesan la enfermedad. Mi idea es dejar un testimonio esperanzador. Yo tomé la enfermedad de acuerdo a cómo manejé mi vida como deportista”, expresó.

Uno de los momentos más emotivos de la noche se vivió cuando amigos y conocidos dejaron mensajes dirigidos especialmente al autor, resaltando su fortaleza y entereza. En ese contexto, Ciantini agradeció el acompañamiento permanente de su entorno más cercano. “No se puede definir con palabras el amor de mis hijos y el de mis amigos. Siempre estuvieron y aún hoy me sostienen”, afirmó.

Asimismo, dedicó un reconocimiento especial al equipo médico que lo asiste. “Párrafo aparte para los médicos en quienes sigo confiando día a día y que son, de alguna manera, los que permiten que mi salud esté fuerte”, concluyó.

La presentación del libro se convirtió así en mucho más que un acto cultural: fue un testimonio de vida, resiliencia y esperanza, compartido en comunidad y marcado por la emoción colectiva.

Todo lo que se recaudó con la venta del libro fue donado a la Sociedad de Protección a la Infancia.